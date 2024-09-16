Госдума предложила возможность не указывать доходы в декларации при разводе

Депутат Евгений Марченко (вне фракции) представил в Госдуму законопроект, который освобождает от необходимости предоставления данных о доходах, расходах и имуществе в отношении супругов и несовершеннолетних детей в период бракоразводного процесса. Об этом сообщил ТАСС.

В закон «О противодействии коррупции» предлагается внести изменения.

В сегодняшней редакции определенные категории граждан обязаны декларировать доходы, расходы и имущество, включая данные о своем/своей супруге и несовершеннолетних детей. Однако, как поясняется в записке к новому законопроекту, законодательство не учитывает ситуации, когда супруги находятся в процессе развода. Текущее регулирование вызывает ряд проблем: затруднения или целенаправленное препятствование в получении информации, увеличение психологического давления в период развода и прочее.

Законопроектом предлагается разрешить не предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе супруга или супруги в случае, если на момент подачи декларации рассматривается дело о разводе. Однако предусматривается механизм предоставления данных, если развод не состоится.

«Предлагаемые изменения делают законодательство более логичным и соответствующим реальным жизненным обстоятельствам, обеспечивая баланс между общественными интересами и правами отдельных граждан», — говорится в сообщении.

Если закон будет принят Госдумой, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

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