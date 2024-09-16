Путин провел рабочее совещание с главой Роспотребнадзора Поповой

Анна Попова представила Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, функционировании единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора и развитии сети мониторинга патогенов, сообщили в Кремле.

В начале встречи президент поздравил Попову и сотрудников службы с Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Анна Попова выразила благодарность Путину за поздравления и высокую оценку работы службы.

Попова сообщила, что благодаря снижению случаев инфекционных заболеваний и принимаемым мерам был предотвращен экономический ущерб в размере 865,9 млрд руб.

Также предотвращенные потери от воздействия внешних факторов составили 213,3 млрд руб. Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам, по словам Поповой, увеличился на 15%.

Ранее сообщалось, что мэр Тольятти ушел в отставку.