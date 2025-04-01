Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о выборах

Депутаты Государственной думы проголосовали по итогам первого чтения за поправки к закону о выборах. Об этом сообщил ТАСС.

В число тех новых законов, которые рассматривали парламентарии, вошло право Центризбиркома решать, применять ли бумажные бюллетени во время голосования на федеральном уровне. Помимо этого предложено не проводить довыборы депутатов в Госдуму, а также в муниципальные и региональные органы власти в год, который предшествует основным выборам.

«В этом правиле есть исключение, если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе», — пояснил поправку депутат Крашенинников.

Еще одно изменение касается тех граждан РФ, которые проживают за рубежом. Теперь их не будут вносить в списки одномандатных округов, а дадут право голосовать за партийные списки. Также будет введен запрет на финансирование партий не только иноагентами, но структурами, учрежденных такими иноагентами либо лицами, включенными в реестр причастных к экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госдумы проголосовали за все эти поправки в первом их чтении.

Ранее сообщалось, что парламентарии окончательно приняли закон о гарантированном праве на отпуск тех лиц, чьи близкие родственники получили ранение в спецоперации. Мужьям, женам и родителям раненых бойцов теперь запрещено отказывать в отпуске без сохранения заработной платы сроком на 35 дней.