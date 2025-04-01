Дума запретила отказывать женщинам в отпуске для ухода за раненными на СВО мужьями

Те женщины, чьи мужья получили ранения во время спецоперации, имеют гарантированное право на отпуск в 35 дней без сохранения заработной платы для ухода за ранеными. Такой закон принят Государственной думой, об этом сообщил ТАСС.

Депутаты Госдумы во время пленарного заседания приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об изменении Трудового кодекса. Согласно ему, работодателям теперь запрещено отказывать в отпуске тем женщинам, чьи мужья получили ранение во время спецоперации. Они имеют право взять до 35 дней отпуска без сохранения заработной платы для ухода за раненым. Такие же меры распространяются на мужей получивших ранения участниц боевых действий, а также родителей бойца.

«Изменения будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников специальной военной операции и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Также имеют право на отпуск без оплаты в течение 14 дней жены, мужья и дети тех бойцов, которые умерли в результате ранения либо контузии. Они могут пользоваться своим правом ежегодно.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Приморье увеличили выплаты бойцам СВО до 2,5 млн руб. Эти выплаты предназначены для граждан, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ и были назначены на воинские должности в частях, задействованных в СВО.