Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка как государственного, сообщило РИА Новости. Этот документ содержит ряд мер, которые призваны сократить употребление иностранных слов в общественном пространстве и обеспечить соблюдение норм современного литературного языка.

Согласно внесенным изменениям, информация для потребителей должна предоставляться исключительно на русском языке без применения иностранных терминов. Переводы на другие языки допускаются лишь в случае, если они сохраняют соответствие по содержанию и оформлению.

Кроме того, законопроект предлагает внести поправки к таким законодательным актам, как «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс РФ. В частности, он запрещает использование иностранных названий для жилых комплексов и микрорайонов.

Также в проекте уточняются требования к использованию русского языка в средствах массовой информации (СМИ), исключая возможность возникновения лексических ошибок и использования нецензурной лексики.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ приняла закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам.