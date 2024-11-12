Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, который запрещает пропаганду отказа от деторождения, известного как движение «чайлдфри», сообщил ТАСС.

Документ, внесенный в сентябре 2024 года группой депутатов и сенаторов на рассмотрение, был поддержан в первом чтении в начале октября.

Согласно закону, распространение информации, призывающей к отказу от деторождения, будет запрещено в интернете, средствах массовой информации (СМИ), кинофильмах и рекламе. В соответствии с изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», публикация подобного контента станет основанием для внесения сайтов в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Кроме того, владельцы социальных сетей будут обязаны осуществлять мониторинг своих платформ для выявления и блокировки пропаганды отказа от деторождения. В случае выявления нарушений на них могут быть наложены штрафы и другие меры ответственности.

Поддержка инициативы среди депутатов обусловлена стремлением сохранить традиционные ценности материнства и устойчивую демографическую ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ рассмотрят проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского.