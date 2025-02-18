Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Государственная дума РФ приняла закон о том, что программа выплаты материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты Государственной думы во время пленарного заседания проголосовали за закон о том, что выплаты материнского капитала продлеваются до конца 2030 года. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что в течение всего срока действия нового документа порядка 4,9 млн семей россиян получат право на получение денег на протяжении с 2027 по 2030 год. За все это время из бюджета на выплаты маткапитала будет выплачено порядка 2,8 трлн руб. Такова предварительная оценка Кабинета министров РФ, которая может быть скорректирована по ходу реализации программы.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, как они могут узнать об остатках материнского капитала, которые доступны им для получения. По словам представителей регионального Министерства жилищной политики, это можно сделать с помощью сайта Социального фонда России или лично в его отделениях, а также через Госуслуги. Там также пояснили, что получатели могут постепенно расходовать те средства, которые им выделены.