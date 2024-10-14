Минтруд предложил реформировать подход к привлечению мигрантов в Россию

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило инициировать пересмотр нынешнего порядка привлечения мигрантов на рынок труда России. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его мнению, действующая система патентов в РФ уже требует реформирования. Котяков отметил, что практика, согласно которой мигранты приезжают в страну и долго ищут работу, сталкиваясь с неопределенными условиями труда, неэффективна.

Как отметил министр труда РФ, сейчас работодатели вынуждены вкладывать средства в обучение и медицинское обследование приезжих иностранных граждан, не имея уверенности, что те останутся работать после прохождения подготовки.

Котяков в пример привел ситуации, которые происходят в сфере строительства, а также на предприятиях обрабатывающей индустрии. По словам министра, случаев переманивая работников там фиксируется много.

Предложенный вариант реформирования системы привлечения мигрантов предполагает, по словам Котякова, обязательство иностранцев, покидающих рабочие места, возмещать средства, затраченные работодателем на их обучение и медосмотры.

Глава Минтруда считает, что заниматься оформлением документов, медицинским обследованием и обучением обязаны сами мигранты на своей родине.

Ранее РБК сообщил, что большинство россиян сочли слишком большим число мигрантов в их регионах.