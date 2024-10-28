Сертификаты мигрантам смогут выдавать только госучреждения из перечня

Компетенции по выдаче сертификатов мигрантам будут переданы государственным учреждениям, включенным в список, утвержденный правительством РФ, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, касающегося запрета на передачу прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов третьим лицам.

«После первого чтения подготовили поправки: предлагаем установить, что сертификат [о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне] смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен», — отметил Володин.

Он ранее сообщил, что Госдума планирует обсудить эту инициативу во втором чтении на пленарном заседании во вторник, 29 октября.

Законопроект, который был представлен в Госдуму как часть инициатив по совершенствованию миграционной политики, разработан Вячеславом Володином и Ириной Яровой, вице-спикером палаты и главой думской комиссии по миграционной политике.

Ранее сообщалось, что депутат нижней палаты парламента Леонид Слуцкий считает необходимым депортировать из России не знающих русский язык мигрантов.

Он добавил, что в случае признания недействительным сертификата о знании русского языка у мигранта, получившего разрешение на работу или вид на жительство можно будет отправить домой.