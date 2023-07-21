Госдума рассмотрит законопроект о возможности лишения гражданства для получивших его по рождению

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, предполагающий возможность лишения гражданства для получивших его по рождению. Соответствующий документ попал в базу данных Госдумы.

Поправки предлагают также прекращать российское гражданство в случае, если гражданин признался в совершении преступления, приготовлению к нему или покушению на него, а также действиях, которые несут угрозу для национальной безопасности страны.

В пояснительной записке отмечается, что гражданства в том числе могут лишить за дезертирство, призывы к экстремистской деятельности, а также за дискриминацию российской армии.

18 апреля Госдума принял закон о гражданстве, который был лично внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Этот же закон позволяет лишать российского гражданство лиц, которые дискредитируют ВС РФ и совершают действия против нацбезопасности государства.

Кроме того, поправки подразумевают возможность принятия в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в рядах российской армии от одного года.

Ранее мы сообщали, что Госдума РФ одобрила законопроект о заключении договора ОСАГО на срок от одного дня, трех месяцев и года.