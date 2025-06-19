В Госдуме предложили сажать посредников, помогающих иноагентам зарабатывать на рекламе

Для тех посредников, которые помогают зарабатывать иноагентам на рекламе, надо применять уголовную ответственность. Так считает Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его точку зрения привел портал «Абзац».

Депутат сообщил, что многим блогерам, которым присвоен статус иноагентов, различные посредники помогают обходить ограничения. Они помогают им размещать рекламу.

«Они получают деньги на свои карты, на расчетные счета общества с ограниченной ответственностью или индивидуальных предпринимателей. Здесь должны поработать налоговая служба и правоохранительные органы», — указал парламентарий.

Он добавил, что посредникам стоит держаться подальше от подобных заказов, так как это может плохо закончиться. Такие действия подпадают под закон об отмывании средств, и поэтому нарушителям грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Глава партии «Справедливая Россия — за правду» Миронов поддержал такое мнение и сообщил, что готовится подать запрос в Думу по поводу оценки с ситуацией рекламы у иноагентов. После этого есть возможность, что появится законопроект по ужесточению наказаний за подобные нарушения.

Ранее сообщалось, что Миронов предложил выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон РФ. Он высказал мнение, что многие проблемы миграционной политики стали застарелыми. Новый законопроект поможет частично решить их и положительно отразится на снижении уровня преступности в России.