Президент Южной Кореи назвал возможную отправку войск КНДР в Россию провокацией

Южная Корея и Польша обсуждают возможное отправление северокорейских военных в Россию. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил «Коммерсантъ».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с польским коллегой Анджеем Дудой, чтобы обсудить сведения о предполагаемой отправке северокорейских военных в Россию.

Южнокорейский лидер считает, что эта провокационная ситуация угрожает глобальной безопасности. Также он подчеркнул, что его страна не останется в стороне. Однако пока не ясно, какие конкретные ответные меры может принять Сеул.

В середине октября украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлена выдача российского снаряжения северокорейским военнослужащим. Южнокорейская разведка также сообщила о присутствии 1,5 тыс. северокорейских солдат на российских полигонах на Дальнем Востоке.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с «невоспитанными собаками».