Президент Южной Кореи назвал возможную отправку войск КНДР в Россию провокацией
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Южная Корея и Польша обсуждают возможное отправление северокорейских военных в Россию. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил «Коммерсантъ».
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с польским коллегой Анджеем Дудой, чтобы обсудить сведения о предполагаемой отправке северокорейских военных в Россию.
Южнокорейский лидер считает, что эта провокационная ситуация угрожает глобальной безопасности. Также он подчеркнул, что его страна не останется в стороне. Однако пока не ясно, какие конкретные ответные меры может принять Сеул.
В середине октября украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлена выдача российского снаряжения северокорейским военнослужащим. Южнокорейская разведка также сообщила о присутствии 1,5 тыс. северокорейских солдат на российских полигонах на Дальнем Востоке.
Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с «невоспитанными собаками».