Госдума РФ обязала медорганизации и школы предоставлять данные для воинского учета

Государственная Дума России одобрила поправки, согласно которым медицинские организации и школы должны будут передавать данные о гражданах для электронного воинского учета. Соответствующий документ был рассмотрен во вторник, 25 июля.

«Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», – следует из текста документа.

Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации также должны передавать данные о своих обучающихся органам государственной власти.

25 июля Госдума также одобрила поправку, предполагающую привлечение государственных унитарных предприятий к охране общественного порядка в период мобилизации или военного положения. В этот же день ГД РФ приняла закон о повышении призывного возраста. Теперь порог призыва составляет 30 лет. При этом нижний порог так и остался – 18 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума также рассмотрела и приняла законопроект, запрещающий гражданам покидать территорию России с момента направления им повестки в военкомат. Кроме того, если гражданин не явился в военкомат без уважительной причины, ему грозит административный штраф до 30 тысяч рублей (на данный момент такой штраф может составлять от 500 до 3000 рублей).