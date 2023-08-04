Госдума РФ осенью может принять закон о наказании за уклонение от мобилизации

Руководитель комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью в РФ может появиться закон о наказании за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом депутат сообщил ТАСС .

«Будем вносить осенью. Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», – сказал Картаполов.

Депутат Госдумы РФ отметил, что за уклонение от службы по мобилизации гражданам будет грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штраф до 500 тысяч рублей. По словам Картаполова, такие действия граждан будут считаться «самовольным оставлением части мобилизованным».

2 августа правительство РФ поддержало соответствующий законопроект. Изменения могут внести в ст. 328 УК РФ – «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». На данный момент в России предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от срочной службы в армии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для граждан, не явившихся в военкомат без уважительной причины по повестке. Штраф может составлять от 10 до 30 тысяч рублей.

Путин также подписал закон о повышении верхней планки призывного возраста. Теперь призыву на срочную службу в армии подлежат граждане от 18 до 30 лет. Кроме того, российский лидер одобрил закон, предусматривающий запрет для граждан, получивших повестку, покидать пределы государства.

Министр обороны РФ объявил в России о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. На службу в ряды ВС РФ призывались 300 тысяч граждан.