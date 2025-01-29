Госдума отправит запросы в Конгресс США и ООН из-за данных о покушении на Путина

Депутаты Государственной думы РФ готовят запросы в Организацию Объединенных Наций и Конгресс Соединенных Штатов, в которых поднимут тему подготовки покушения на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что на президента России Владимира Путина готовилось покушение. Он не стал говорить, кто именно стоит за подготовкой преступления. Российские законодатели считают, что надо прояснить данную тему. По этой причине они решили направить запросы в ООН, а также Конгресс США. В письмах будут содержаться требования расследовать слова Карлсона и возможную подготовку покушения на главу РФ. Эту инициативу поддержали все политические фракции российского парламента.

Ранее председатель Госдумы Володин заявил, что попытка убийства главы государства может стать началом ядерной войны. Данное преступление представляет прямую угрозу глобальной безопасности. По этой причине все международные институты обязаны обратить самое пристальное внимание на данную тему.