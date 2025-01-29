Володин заявил, что покушение на Путина может стать началом ядерной войны

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что подготовка покушения на президента РФ Владимира Путина представляет собой не только преступление, но и угрозу глобальной безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что попытки устранения российского лидера могут стать «прямым путем к началу ядерной войны». Он призвал международные институты к внимательному расследованию данного вопроса на фоне недавнего заявления американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена готовила покушение на Путина.

«Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что Путин делает все возможное для укрепления России и достижения мира. Он обозначил необходимость сплоченности вокруг президента, назвав Путина ключевым преимуществом страны в условиях международной обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Владимира Путина.