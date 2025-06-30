Госдума введет новые законы против мошенничества и для мигрантов

В июле в России заработает пакет новых правил, призванных защитить граждан от действий злоумышленников, а также вступит в силу закон, ужесточающий порядок предоставления услуг связи для иностранных граждан. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, лицам, приобретающим и использующим чужие банковские карты для обналичивания средств, полученных преступным путем, будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Уголовная ответственность также предусмотрена за передачу собственной банковской карты или данных счета мошенникам из корыстных побуждений, а также за проведение операций по указанию посторонних лиц.

Контроль за мигрантами будет усилен: оказание услуг связи иностранцам, не прошедшим биометрическую идентификацию в салонах связи, будет запрещено. В регистре населения появится информация о прохождении иностранными гражданами обязательной дактилоскопической регистрации.

С 24 июня к иностранным агентам, нарушающим порядок своей деятельности, смогут применять заочные меры ответственности, даже если правонарушения были совершены за пределами Российской Федерации.

Володин подчеркнул, что иностранные агенты, находясь за границей, должны понимать, что избежание ответственности за нарушение российских законов невозможно.

Крупные банки начнут предлагать специальные счета и вклады с повышенными процентными ставками для граждан, получающих социальную поддержку. Предельный размер вклада составит 50 000 руб., а процентная ставка будет равна максимальной ставке по вкладам для физических лиц на срок до одного года в данном банке.

Социальный вклад будет действовать один год с возможностью продления. Процентная ставка для социального счета до 50 000 руб. должна быть не менее половины ключевой ставки. Открытие и обслуживание счета, а также переводы до 20 000 руб. в месяц будут бесплатными.

С 5 июля увеличивается лимит выплат по европротоколу: максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова полиции при наличии разногласий между участниками аварии повышается со 100 000 до 200 000 руб., если повреждения зафиксированы фотографиями.

Ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и распространение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

С 28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только для «наименования места происхождения товара», но и для «географического указания», а также схожих с ними обозначений.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о снижении в России стандарта расходов на оплату ЖКХ.