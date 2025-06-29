В Госдуму внесут проект о снижении в России стандарта расходов на оплату ЖКХ

В Государственную Думу был внесен законопроект, который предполагает уменьшение федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) с 22% до 15% от общего дохода семьи. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по социальной политике, в интервью информационному агентству «Прайм».

По мнению автора инициативы, для пенсионеров и семей с большим количеством детей предлагается установить этот показатель на уровне 10%. В рамках законопроекта предлагается внести изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«В частности, дополнить ее новой частью, согласно которой размер межбюджетных трансфертов, выделяемых для оказания финансовой помощи по оплате ЖКУ, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%», — отметил Нилов.

Нилов подчеркнул, что в богатых регионах, таких как Москва, уровень бедности сейчас составляет всего 10%. В то же время в большинстве дотационных регионов он остается на уровне 22%.

По мнению автора законопроекта, это приводит к значительному различию в уровне жизни между регионами. Депутат уверен, что принятие закона даст возможность большему количеству людей с низким доходом получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил перенести день оплаты коммунальных услуг на другую дату.