Госсекретарь Рубио анонсировал этапы А и Б в мирных переговорах по Украине

В Соединенных Штатах Америки рассматривают несколько стадий в переговорном процессе по Украине. Это обусловлено трудностями, которые обусловлены продолжительностью конфликта и протяжённостью линии соприкосновения, как отметил в эфире телеканала CBS государственный секретарь США Марко Рубио.

По мнению главы госдепа США, необходимо урегулировать конфликт таким образом, чтобы это решение было долгосрочным и учитывало интересы всех сторон.

«План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Возможно, это удастся с помощью челночной дипломатии», — сказал Рубио.

Он также обратил внимание на сложности в проведении переговоров, подчеркнув, что для начала диалога необходимо прекращение огня. По словам госсекретаря Рубио, без этого шага будет трудно перейти к обсуждению урегулирования конфликта на долгосручную перспективу.

В результате встречи, состоявшейся 11 марта между американскими и украинскими переговорщиками, украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня в рамках текущего конфликта.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от позиции России.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность рассмотреть предложение, но указал на неясность некоторых аспектов соглашения.

Ранее сообщалось, что РФ при разрешении конфликта будет требовать железобетонные гарантии безопасности.