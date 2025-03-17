Грушко: РФ при разрешении конфликта будет требовать железобетонные гарантии безопасности

Российская сторона намерена настаивать на получении «железобетонных» гарантий безопасности для подписания мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» Александр Грушко, занимающий пост заместителя министра иностранных дел России.

По мнению дипломата, только благодаря их созданию можно будет обеспечить долгосрочный мир на Украине и укрепить безопасность в регионе.

Одним из условий обеспечения безопасности должно быть сохранение полного нейтралитета Украины, а также отказ стран НАТО от ее членства в альянсе на неопределенный срок.

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности», — сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против РФ при отказе от режима прекращения огня на Украине.