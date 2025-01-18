Госсекретарь США Блинкен назвал «несвободными» предстоящие выборы в Белоруссии

Предстоящие президентские выборы в Белоруссии не могут быть справедливыми. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен, эта точка зрения опубликована на сайте его ведомства.

Госсекретарь заявил, что в Белоруссии сложилась гнетущая обстановка, которая влияет на выборы главы страны.

«Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми», — указал он.

Ранее Блинкен заявил, что желание Украины начать переговоры является одним из ключевых условий для того, чтобы предпринимать усилия по завершению конфликта. Он также считает, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности, иначе РФ после передышки сможет снова начать боевые действия.