Госсекретарь США признал Европу решающим фактором в переговорах между Украиной и Россией

Европейские страны имеют решающую роль в тех переговорах, которые должны вести между собой Россия и Украина. Такое заявление сделал Марко Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов. Его слова привела «Лента.ру».

Издание сослалось на сообщение, опубликованное Госдепом США на своем сайте.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры о быстром и прочном урегулировании кризиса», — указало американское ведомство.

Его представители добавили, что Рубио уже провел переговоры на этот счет с главами МИД европейских стран. Он также обсудил с ними усилия Трампа в сфере прекращения украинского конфликта.

Ранее в Госдепе высказались о прямых переговорах России и Украины. Диалог между этими странами был назван «критической возможностью» для достижения мира, поскольку только такой шаг может привести к прекращению огня.