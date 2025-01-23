Госсекретарь США Рубио посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть канал

Госсекретарь США Марко Рубио собирается посетить Панаму на следующей неделе на фоне утверждений президента Дональда Трампа о планах вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

Рубио планирует свое путешествие по Латинской Америке, включая остановки в Гватемале, Сальвадоре и Коста-Рике. Это будет его первая зарубежная миссия с момента назначения на пост.

В своей инаугурационной речи Трамп отметил, что США стремятся восстановить контроль над Панамским каналом, который, по его словам, «был передан Панаме», но теперь находится под влиянием Китая.

Ранее Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о контроле над Панамским каналом.