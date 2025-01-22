Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о контроле над Панамским каналом

Как пишет РИА Новости, во время своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты вернут себе Панамский канал. Теперь же в письме, адресованному Гутеррешу, говорится о том, что страны обязаны воздерживаться от каких либо угроз силы или ее применения против государственной целостности страны или любого государства.

Ранее Трамп заявил, что Панамский канал теперь попал под влияние Китая, поэтому его надо вернуть. Передачу же канала Панаме в 1999 году избранный президент США назвал не более, чем глупым подарком.