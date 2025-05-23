Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, стал склоняться к необходимости ужесточить санкции в отношении России, и с принятием того закона, который предлагает сенатор Линдси Грэм*. Об этом сообщил журнал New Lines.

Издание сослалось на источник информации, близкий к госсекретарю. Тот говорит о том, что Рубио фактически ежедневно выступает за ужесточение санкций против РФ.

«Он хочет продвижения конгресса с законопроектом Грэма, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате», — указал он.

В случае принятия нового закона вся перезагрузка отношений между Россией и Америкой будет сорвана. В то же самое время президент США Дональд Трамп не хочет вводить никаких новых ограничений против РФ.

Ранее Рубио выступил с заявлением, что США не давали Украине военных гарантий в рамках сделки по металлам. Кроме того, он заявил о том, что Вашингтон сохраняет за собой возможность введения санкций разрушительного характера в отношении России, однако не использует ее и хочет достичь мира на Украине дипломатическими усилиями. По словам Рубио, президент Штатов Дональд Трамп ясно дал понять, что в случае надобности имеет возможности для усиления санкционного давления на Москву.