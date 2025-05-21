В США заявили о том, что не давали Украине гарантий военного характера

Соединенные Штаты не давали Украине гарантий военного характера в рамках договоренности о редкоземельных металлах. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Палате представителей, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он заявил о том, что Вашингтон сохраняет за собой возможность введения санкций разрушительного характера в отношении России, однако не использует ее и хочет достичь мира на Украине дипломатическими усилиями. По словам Рубио, президент Штатов Дональд Трамп ясно дал понять, что в случае надобности имеет возможности для усиления санкционного давления на Москву.

«Он бы предпочел, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но, если это не сработает, он прекрасно осознает возможности разрушительных санкций», — сказал госсекретарь.

Ранее Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты более не в силе «решать все мировые проблемы», а страна хочет сосредоточиться на собственном развитии.