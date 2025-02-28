Госслужащих Тайваня обязали дать письменную клятву об отсутствии связей с КНР

Газета Taipei Times сообщила , что отныне государственным служащим Тайваня необходимо будет в письменной форме подтверждать отсутствие у них недвижимости или документов, удостоверяющих личность, выданных материковым Китаем, а также заявлять об отсутствии намерений их приобретения.

Соответствующее указание было распространено ведомством, отвечающим за вопросы государственной службы на острове.

В соответствии с этим постановлением военнослужащие, гражданские чиновники и преподаватели государственных образовательных учреждений не должны владеть жильем на территории КНР, а также какими-либо удостоверениями личности, паспортами или видами на жительство, выданными материковым Китаем.

В сообщении подчеркивается, что наличие подобных документов представляет угрозу национальной безопасности и ставит под вопрос преданность государственного служащего.

Все должностные лица будут обязаны «дать письменную клятву» об отсутствии официальных связей с КНР. В случае обнаружения таких связей эти лица будут лишены возможности занимать должности в правительственных структурах, а наличие у чиновника паспорта КНР может повлечь за собой утрату тайваньского гражданства, как отмечает издание.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, после того как остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши нашли там убежище после поражения в гражданской войне в Китае. Пекин рассматривает Тайвань как одну из провинций КНР.

Ранее сообщалось, что на Тайване арестовали капитана судна из-за подозрения в диверсии на кабеле.