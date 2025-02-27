На Тайване поместили под стражу капитана судна по подозрению в диверсии на кабеле

Капитан зарегистрированного в Того судна Hong Tai, которое могло нанести повреждения подводному кабелю, был помещен под арест на Тайване. О данном факте сообщило островное информационное агентство CAN.

Согласно опубликованной информации, прокуратура получила распоряжение суда на арест капитана Вана, управлявшего Hong Tai. Следствие подозревает, что мужчина умышленно повредил кабель, связывавший острова Тайвань и Пэнху. Кроме того, по решению следствия, семь членов экипажа не могут покидать остров до окончания расследования.

В январе в подконтрольных Тайваню водах получил повреждение оптоволоконный кабель. Выдвигалась версия, что диверсию совершили с применением работающего под флагом Камеруна судна Shuxin39, которое протащило якорь по дну. Оборонное ведомство и береговая охрана после данного события заявили, что усилят наблюдение за находящимися под водой кабелями и идущих в их направлении плавучих сооружений для «противодействия подобным диверсиям».

Ранее стало известно, что в порту Новороссийска столкнулись два судна.