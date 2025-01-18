Гости не попадут на церемонию инаугурации Трампа из-аз переноса ее в помещение

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет американского конгресса по инаугурации сообщает ABC News.

Большинство гостей, получивших приглашение на инаугурацию Дональда Трампа, не смогут присутствовать на церемонии из-за переноса ее в закрытую ротонду Капитолия.

Присутствовать на мероприятии смогут лица, имеющие билеты на президентскую трибуны, и члены Конгресса.

Трансляция церемонии и парада будет проходить в спортивно-развлекательном комплексе в Вашингтоне Capital One Arena.

О том, что церемония инаугурации будет проходить с закрытом помещении, а не на открытом воздухе, Трамп сообщил в своем посте на странице в соцсети 17 января.

Данное решение было связано с аномально низкой температурой в Вашингтоне в день инаугурации.

Ранее сообщалось о том, что Трамп перенес свою инаугурацию в ротонду Капитолия.