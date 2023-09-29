«Готов сдать Украину»: раскрыт план Кеннеди-младшего по примирению с Россией

Роберт Кеннеди, участвующий в предвыборной гонке в США, заявил, что может завершить конфликт на Украине за 100 дней. Причем политик уверен, что разрешить ситуацию ему удастся на максимально выгодных условиях.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», оценил обещания американского политика. По его мнению, они могут оказаться не пустой болтовней для завлечения избирателей, а реальными намерениями.

«Я бы не иронизировал по поводу заявления Кеннеди-младшего, по крайней мере, сейчас, в условиях надвигающегося политического кризиса. В демпартии такие предложения могут быть расценены как альтернатива курсу Байдена. И сам «сонный Джо», и его политика теряют популярность даже среди однопартийцев», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заявление Роберта Кеннеди стоит считать сильным, добавил эксперт, еще и потому, что политики из этой семьи со времен 35 президента США Джона Кеннеди успешно отыгрывают образ «хороших парней». Сейчас это тот, кто предлагает сократить расходы средств на затратные и бесперспективные проекты. Финансировать Киев становится труднее — представитель Пентагона Джон Кирби, например, на днях заявил, что средств на поддержку Украины у Вашингтона осталось на несколько недель.

«Дядя Роберта смог договориться с Хрущевым и нашел выход из Карибского кризиса, а опыт подобных процессов может оказаться востребованным. В США принято считать урегулирование тогдашнего обострения отношений с СССР безусловной победой, хотя в действительности советское руководство добилось своей цели — вывода американских ядерных ракет из Турции. Об этом предпочитают умалчивать, вспоминают только о том, что советские ракеты убрали с Кубы. Проще говоря, Кеннеди готов сдать Украину — при других условиях этот конфликт урегулировать не удастся», — подчеркнул Сипров.

Кеннеди-младший прекрасно понимает, считает политолог, что США могут уйти с Украины и подать это как огромную внешнеполитическую победу. Например, интерпретировать закрытие «украинского проекта» как избавление от «чемодана без ручки». Можно даже поддержать план Путина и позиционировать Америку как борца с неонацизмом или выторговать у Москвы обязательства не размещать военные базы в Никарагуа и Венесуэле.

«100 дней — это не просто круглое число. Примерно столько времени России потребуется на разоружение ВСУ и взятие под контроль украинской военной инфраструктуры», — заключил собеседник.

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