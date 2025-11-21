«Готовы к мирным переговорам»: Путин поставил условие для диалога по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к мирным переговорам, но подчеркнул, что текущая динамика на фронте ведет к достижению целей специальной военной операции силовым путем. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности, обозначил двойственную позицию Москвы по вопросу урегулирования. С одной стороны, российский лидер подтвердил открытость к дипломатическому диалогу. С другой — он прямо заявил, что развитие ситуации на фронте в условиях отказа Киева от поиска компромиссов полностью устраивает Кремль, поскольку позволяет добиваться поставленных целей военным способом.

Путин обратил внимание украинских властей и европейских стран на неизбежность повторения сценариев, аналогичных событиям в купянском направлении, на других ключевых участках линии соприкосновения. По его словам, Россия готова к предметному обсуждению деталей возможного мирного плана.

Ранее сообщалось о том, что Путин заявил об обсуждении мирного плана Трампа по Украине до саммита на Аляске.