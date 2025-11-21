«Публично почти не обсуждали»: Путин заявил об упоминании мирного плана Трампа по Украине до саммита на Аляске

Россия и США обсуждали мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию на Украине еще до саммита на Аляске. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин заявил, что мирный план американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию обсуждался сторонами до встречи на Аляске. Российский лидер отметил, что публично эту тему почти не поднимали, ограничиваясь самыми общими формулировками. При этом Путин подчеркнул, что данные переговоры не являются секретом.

Президент РФ сделал это заявление в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. Напомним, что саммит на Аляске между Россией и США состоялся в августе 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Трамп установил срок для принятия Киевом мирного плана.