Президент Франции Эммануэль Макрон часто общался с российским главой Владимиром Путиным по телефону, о чем напомнил в беседе с France 2. Таким образом французский лидер ответил, действительно ли отношения между лидерами стран пошли в сторону ухудшения.

Россия мешает деятельности Франции из Африки, за что, возможно, Париж затаил обиду на Москву. Такое мнение высказывал Владимир Путин. Судя по речам Эммануэля Макрона, такая версия выглядит правдоподобно.

Кроме того, президент Франции поддерживает Украину, организует ей помощь и держит прозападный политический вектор. На фоне всех этих событий общественность предположила, что отношения между Макроном и Путиным стали холодными. Однако французский президент отрицает эти слухи.

«Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — заявил в интервью Макрон.

Отметим, что РФ всегда была открыта к диалогу со странами Европы, в том числе и с Францией. Последняя сама не идет навстречу и сохранение добрых рабочих отношений, что подтверждал и российский президент.

Ранее сообщалось, что Макрон отказался взять инициативу в военных действиях на Украине.