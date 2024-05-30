«Говорить не с кем»: РФ не позволит Украине подписать что-то, кроме капитуляции

Нынешняя власть на Украине является нелегитимной, и максимум, что РФ может ей позволить — это подписать капитуляцию. Мирные переговоры в классическом понимании этого словосочетания сейчас представить сложно, считает политолог Вадим Сипров.

Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но лишь о мире, а не премии. По мнению Сипрова, это заявление адресовано вовсе не российской аудитории, а лицам, принимающим решения на Западе — тем, в чьих руках находятся рычаги управления киевским режимом.

«Особых усилий для «перевода» с «дипломатического» на «общедоступный» язык делать не стоит — глава российского МИДа дал понять, что Россия будет руководствоваться исключительно своими интересами и тем, как складывается ситуация на фронте», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он напомнил, что Киев и те, кому он подчиняется, не выдерживают противостояния. Поэтому, считает Сипров, Сергей Лавров исключил формат «перемирия». Глава МИД сказал о возможности переговоров, но только при двух обязательных условиях: Запад должен прекратить военные поставки Киеву, а ВСУ – прекратить огонь. В военной логике это означает только одно – капитуляцию.

«Да и с формально-правовой точки зрения садиться за стол переговоров не с кем. Дело не только в отсутствии на Украине легитимного главы государства. В 2016 году Дорогомиловский суд города Москвы признал источником нынешней власти на Украине государственный переворот. Это решение никем не отменено», — добавил политолог.

То есть, отметил эксперт, «киевским самозванцам и узурпаторам» могут позволить подписать акт о капитуляции, но не более того.

Ранее политолог рассказал, что попавший в плен офицер НАТО может втянуть Францию в войну с РФ.