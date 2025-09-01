Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией высказалась о решении Литвы восстановить осушенные болота для «защиты» от России на границе с Беларусью.

Дипломат подчеркнула, что обстановка там стала напряженной из-за инициатив Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост главы Еврокомиссии, польского премьер-министра Дональда Туска, а также руководителя литовского фонда, имя которого трудно произнести — Забляукис.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляукис. — Прим. ред.) решают, как ее модернизировать», — написала Захарова.

В минувшее воскресенье, 31 августа, Забляукис сообщил о планах восстановления осушенных болот на границе с Белоруссией. Общая площадь этих болот составляет около 60 тысяч гектаров. Также он призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы, чтобы использовать природные ресурсы для защиты границ с РФ и РБ.

Ранее сообщалось, что расхрабрившиеся Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, пока Лукашенко в Китае.