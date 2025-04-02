ГП просит взыскать 22 млн руб. с компании, сотрудничавшей с «Русгидро»

Генеральная прокуратура РФ подала иск к компании «АСБК Центр» на сумму 22 млн руб., сообщил ТАСС. Суд принял документ к производству, судебное заседание назначено на 15 мая. Детали искового заявления не раскрываются.

«АСБК Центр» занимается проектированием, разработкой, внедрением и поддержкой комплексных информационных систем, а также предлагает консалтинговые услуги в области цифровых технологий. Компания активно работает в высокотехнологичных секторах и имеет опыт сотрудничества с крупными государственными предприятиями.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте «АСБК Центр», компания ранее сотрудничала с такими крупными организациями, как «Русгидро» и Роскосмос.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура попросила приостановить запрет деятельности «Талибана»* в России. Дата судебного заседания по этому вопросу пройдет 17 апреля.

*движение признано террористическим и запрещено в РФ.