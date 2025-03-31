В Генпрокуратуре попросили приостановить запрет деятельности «Талибана» в России

В Генпрокуратуре попросили Верховный суд России приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу государственного органа.

Как говорится в материале, генпрокурор отправил в Верховный суд исковое заявление о том, чтобы приостановить запрет деятельности «Талибана»*, деятельность которого признана террористической в соответствии с законодательством РФ.

Известна уже и дата судебного заседания — оно состоится 17 апреля, но пройдет в закрытом режиме.

Напомним: ранее стало известно, что в ряде российских регионов при содействии Генпрокуратуры были поддержаны инициативы, согласно которым участники СВО могут получить без заявок положенные им выплаты.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.