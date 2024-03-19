Грайворон оказался полностью обесточен после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Грайворон полностью обесточен после обстрела со стороны ВСУ. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его информации, украинские вооруженные формирования атаковали Грайворонский округ утром, 19 марта. ВСУ разбили электрическую подстанцию.

В Грайвороне живут около шести тысяч человек. С 12 марта город подвергается активному обстрелу со стороны украинского государства. Ежедневно губернатор Гладков сообщает о повреждениях инфраструктуры. Сейчас в некоторых домах города выбиты окна, не работает отопление. По информации местных жителей, в Грайвороне проживает много пожилых людей. Они ранены, их пока не могут перевести в безопасное место.

ВСУ начали регулярно обстреливать приграничные территории России на прошлой неделе. Чаще всего они используют артиллерию и беспилотники. Министерство обороны РФ каждый сообщает о сбитых вражеских беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Гладков сообщил, что из Белгородской области вывезут в другие регионы более девяти тысяч детей в связи с обострившейся в регионе обстановкой.