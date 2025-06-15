Гражданам еще 36 стран запретили въезд в США

Власти США хотят ввести запрет или ограничения на въезд граждан из 36 стран. О планах администрации Дональда Трампа.

Запрет будет распространяться на 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также на некоторые страны Центральной Азии и Карибского региона.

Решение о возможных ограничениях закреплено в служебной записке. Документ подписал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает газета The Washington Post.

Служебную записку должны будут рассмотреть дипломаты, ответственные за взаимодействие с государствами, попавшими в предварительный список. В служебной записке прописаны различные показатели и нюансы, в частности, проблемы с документооборотом, мошенничество, большое количество нелегалов, антисемитская или антиамериканская активность.

Ранее сообщалось о том, что США не будут пересматривать контракты со SpaceX.