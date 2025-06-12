США не будут пересматривать контракты со SpaceX

Власти США не собираются предпринимать никаких действий по пересмотру контрактов с компанией SpaceX, владельцем которой является предприниматель Илон Маск.

Такое заявление в ходе брифинга 11 июня сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Комментируя отношения между президентом США Дональдом Трампом и Маском, Левитт сказал, что внимание Трампа привлек пост Маск о примирении, который вызвал у него положительные эмоции.

Напомним, на прошлой неделе после публичной ссоры Трамп заявил, что отмена контрактов и субсидий для компаний Маска была бы самым простым способом сэкономить деньги для бюджета США.

Ранее сообщалось о том, что отец Маска поддержал позицию Илона по Украине.