Гражданам РФ и Белоруссии могут резко ужесточить правила въезда в США

Гражданам 43 государств могут ужесточить порядок въезда в Америку. В число этих стран также входят Россия и Белоруссия. Об этом сообщила газета New York Times.

По информации, которая оказалась у издания, в США могут ужесточить правила въезда для подданных 43 государств. В первую категорию попадают Афганистан, Куба, Иран, КНДР и еще 7 стран. Их гражданам полностью запретят пересекать американскую границу. Вторую категорию стран сильно ограничат во въезде в США. Сюда попадают РФ и Республика Беларусь. Туристы и мигранты из этой категории станут получать отказ в посещении США, впускать станут только состоятельных бизнесменов, если их визит связан с профессиональной деятельностью.

Третья группа состоит в основном из стран Африки. Ее граждане получат частичный либо полный запрет на въезд на американскую территорию. Сюда входят те государства, информации о которых недостаточно для принятия решения даже несмотря на проверки. В эту категорию внесли Камбоджу, Анголу, Зимбабве, Конго, Мали и ряд других стран.

Ранее сообщалось, что МИД РФ расширил список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. Таким образом Москва ответила на 16-й пакет санкций со стороны Европы. Список пополнили представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза и их граждан, которые несут ответственность за оказание Украине помощи военного характера.