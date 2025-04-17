Граждане Молдавии массово подписали требование освободить Гуцул

У здания Апелляционной палаты Кишинева продолжается протест. Внутри проходит заседание по избранию меры пресечения для Гуцул и Попан, которых участники схода требуют освободить. По словам Кузнецова, соответствующий документ подписали свыше сотни тысяч граждан Молдавии. Они всецело поддерживают Гуцул и активистку оппозиционного блока «Победа».

«Мы хотим жить в таком государстве, где люди, заботящиеся о народе, не должны сидеть на скамье подсудимых. Мы хотим жить в государстве, где пенсионеры живут достойно, а не бегают от полицейских», — сказал он.

Напомним, что 9 апреля районный суд Кишинева на 30 дней отправил Гуцул под домашний арест. Глава Гагаузии считает развернувшиеся против нее следственные действия — дело рук Партии действия и солидарности, которая пытается контролировать оппозицию. Попан тем временем отправили под судебный контроль на 60 дней. Теперь им выбирают новую меру пресечения до завершения расследования.

Саму Евгению Гуцул обвиняют в нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании в 2023 году. Глава Гагаузии считает дело политически мотивированным, не имеющим реальных законных оснований. Она также просила поддержки президентов Турции и России.

Ранее в МИД России прокомментировали дело главы Гагаузской автономии Гуцул.