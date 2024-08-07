Гражданка России и США Карелина признала вину в госизмене

Обвиняемая в государственной измене гражданка РФ и США Ксения Карелина признала свою вину. Об этом журналистам в среду, 7 августа, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов после заседания в Свердловском областном суде.

Карелиной ранее было предъявлено обвинение в отчислении средств на нужды ВСУ для покупки боеприпасов и экипировки.

Как написало РИА Новости, в среду на заседании суда в качестве слушателя пришел генконсул США Стюарт Уилсон. Его не пустили в зал суда по причине закрытости процесса. Вместе с представителями СМИ Уилсон находился за пределами зала.

Государственный обвинитель в разговоре с журналистами отметил, что свою позицию объяснить сможет только после вынесения приговора.

В феврале 2024-го года Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о пресечении противозаконной деятельности 33-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, которая имеет два гражданства — российское и американское. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку, после чего она была отправлена под арест.

Позже в пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Карелина сознательно осуществляла перевод средств на нужды украинской армии с февраля 2022-го года.

Дело гражданки рассматривает судья Андрей Минеев. Ранее он приговорил к 16 годам колонии американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

Ранее сообщалось, что Гершкович вместе с некоторыми другими заключенными в России был помилован президентом России Владимиром Путиным и выслан за пределы РФ в рамках обмена со странами Запада.