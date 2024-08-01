Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных граждан

В подписанные российским лидером документы вошел морпех Уилан Пол Николас и американский журналист Эван Гершкович. Данное решение принято для возвращения граждан РФ, которых задержали на территории других государств.

Соответствующая информация с перечнем помилованных лиц опубликована на сайте Кремля. Она появилась на портале в четверг, 1 августа 2024 года (в 20:00 по МСК).

Туда также вошли: гражданин ФРГ и России Лик Кевин Викторович, экс-гендиректор «Ресост» Воронин Демури Ильич, политик Кара-Мурза Владимир Викторович, журналистка Курмашева Алсу Хамидовна, активистка Чанышева Лилия Айратовна, политический деятель Фадеевая Ксения Владиславовна, художница Скочиленко Александра Юрьевна, политики Яшин Илья Валерьевич (признан иноагентом) и Пивоваров Андрей Сергеевич, а также Орлов Олег Петрович и Останин Вадим Валерьевич.

Ранее немецкий гражданин слезно поблагодарил Лукашенко за помилование. Рико Кригер выразил глубокую признательность белорусскому лидеру за данный ему «второй шанс». Российская сторона поблагодарила президента Беларуси «за жест доброй воли».

Обмен заключенными с Россией подтвердили в Белом доме США. Домой вернулись шестнадцать человек. Сделку, обеспечившую им свободу, Джо Байден назвал «дипломатическим подвигом».