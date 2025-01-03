Гренландия сенсационно заявила о желании выйти из состава Дании

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде выразил стремление к независимости от Дании и установлению партнёрских отношений с другими государствами. Недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп также выразил заинтересованность в приобретении острова.

В своём новогоднем обращении Эгеде подчеркнул, что стремится к независимости от Дании, как сообщает агентство Reuters.

По словам политика, пришло время для страны самостоятельно определять свое будущее, в том числе выбирать страны для тесного сотрудничества и торговых отношений. Он отметил, что отношения с Данией не привели к полному равенству.

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», — сказал Эгеде.

Премьер-министр также не стал уточнять, когда конкретно может пройти референдум по данному вопросу.

23 декабря прошлого года избранные глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своем намерении приобрести Гренландию. В ответ на это Эгеде решительно отказал, подчеркнув, что остров не продаётся и не будет продаваться. Для США эта территория представляет ценность как стратегический пункт для действий на северных границах России. Кроме того, Гренландия богата редкими металлами, которые Вашингтон хотел бы получить.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду.