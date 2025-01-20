Гренландия заявила о желании вступить в ООН с согласия России

Гренландия надеется, что Россия даст согласие на включение острова в состав ООН в качестве полноценного члена, сообщил в интервью РИА Новости депутат от правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

Он подчеркнул, что для того, чтобы Гренландия могла стать частью ООН с одобрения России, ей необходимо стать независимым государством. Кроме того, это позволит стране участвовать в международных организациях, которые играют ключевую роль в ее экономике.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не отказался от своих притязаний на Гренландию и продолжает угрожать Дании торговой войной.