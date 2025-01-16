Премьер Дании пожаловалась на угрозы Трампа из-за Гренландии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не отказался от своих притязаний на Гренландию и продолжает угрожать Дании торговой войной. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с новым американским лидером, состоявшегося 15 января, передает ТАСС.

В ходе беседы Фредериксен подчеркнула, что вопрос о независимости Гренландии должно решать само население острова. Премьер также отметила, что возможно, Копенгаген возьмет на себя больше ответственности по обеспечению безопасности в арктическом регионе.

В 1951 году был подписан Договор о защите Гренландии между США и Данией. Согласно этому соглашению, Вашингтон обязался защищать остров от внешних угроз и основал на Гренландии крупнейшую авиабазу в Арктике — Туле, где располагается до 10 тыс. американских военнослужащих, а также стратегические бомбардировщики с возможностью несения ядерного оружия.

В 2023 году авиабаза была переименована в космическую базу Питуффик, теперь выполняющую задачи по предупреждению ракетных атак и мониторингу арктической зоны.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Гренландии поддерживают идею присоединения острова к Соединенным Штатам.