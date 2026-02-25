Гренландский вопрос ребром: Исландия решила срочно спрятаться под крыло ЕС
Исландия ускоряет вступление в ЕС из-за геополитических угроз со стороны США
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Исландия намерена форсировать вступление в Евросоюз, перенеся общенациональный референдум на август 2026 года. Об этом сообщает Politico.
Поводом для резкой смены курса стали агрессивные действия Вашингтона: введение торговых пошлин и публичные претензии Дональда Трампа на аннексию соседней Гренландии. В Рейкьявике опасаются, что без защиты Брюсселя северное государство окажется в полной изоляции. Исландский парламент готовится утвердить дату плебисцита в ближайшие недели.
Примечательно, что еще десять лет назад страна сама отозвала заявку на членство, но текущие угрозы со стороны США заставили население массово пересмотреть свои взгляды в пользу евроинтеграции. Эксперты в Брюсселе полагают, что процедура приема может занять рекордные двенадцать месяцев, так как Исландия уже глубоко интегрирована в европейские структуры. Единственным барьером остаются споры о китобойном промысле и квотах на вылов трески, однако на фоне возможной экспансии США в Арктику эти вопросы могут отойти на второй план.
