Энергетическая война в Европе: Братислава отключила Украине свет в ответ на перекрытую «Дружбу»

Отношения между Киевом и Братиславой достигли критической точки. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства, обвинив страну в неуважительном отношении к членам Евросоюза и высоком уровне коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Основной причиной дипломатического скандала стала остановка прокачки сырья по нефтепроводу «Дружба», которая продолжается с начала февраля 2026 года. В ответ на действия Киева правительство Словакии ввело в республике режим кризисной ситуации и приняло симметричные меры, полностью прекратив аварийные поставки электроэнергии на украинскую территорию.

Роберт Фицо подчеркнул, что путь Украины в Евросоюз будет закрыт до тех пор, пока страна не выполнит абсолютно все требования, предъявляемые к кандидатам. Он особо отметил, что Владимир Зеленский, возможно, недооценивает важность консенсуса внутри объединения, напомнив, что для вступления в ЕС Киеву потребуется единогласная поддержка всех без исключения государств-членов, включая Словакию.

Братислава настаивает на немедленном возобновлении транзита и соблюдении энергетических контрактов. Эксперты отмечают, что текущий конфликт может создать опасный прецедент внутри ЕС, усилив позиции стран, скептически настроенных по отношению к дальнейшему расширению союза на восток.

Ранее Евросоюз официально попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода.