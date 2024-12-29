Греция отправит Украине 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Власти Греции намерены оказать очередную поддержку Украине. Так, правительство страны собирается поставить ВСУ 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщает информационный портал Pronews.gr.

Данный вид вооружения используются уже почти 40 лет. Ракеты находятся на арсеналах ВМС и ВВС Греции.

Ракета RIM-7 Sea Sparrow – это зенитная управляемая ракета. Производят ее в США. Данный тип вооружения используется для поражения самолетов, а также против управляемых ракет.

Ранее вице-спикер парламента Греции Вилиардос заявил, что резолюция ЕП является позором и призывом к третьей мировой войне.